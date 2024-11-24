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Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в СМИ, литературе и кино

Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в СМИ, литературе и кино
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, литературе и кино. Также руководитель страны утвердил суммы штрафов за нарушение закона: для физических лиц он составит до 400 тысяч рублей, для должностных — до 800 тысяч, а для юрлиц — до 5 млн рублей.

В тексте документа отдельно отмечается, что распространение информации «о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения» не попадает под формулировки нового закона и не квалифицируется как административное правонарушение.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов.

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