Илон Маск вновь стал богатейшим человеком в мире с состоянием в $ 347,8 млрд

Как сообщают журналисты издания Bloomberg, Илон Маск вновь стал богатейшим человеком в мире и побил собственный рекорд по количеству капитала. Отмечается, что за 2024 год его благосостояние выросло почти на колоссальные $ 120 млрд.

Bloomberg оценивает общую стоимость всех активов американского предпринимателя в рекордные $ 347,8 млрд. Данный рост эксперты связывают с победой Дональда Трампа на прошедших выборах президента США — Илон Маск публично поддержал его кандидатуру.

Ко всему прочему, с 4 ноября сильно подорожали акции компаний Маска: Tesla Inc (капитализация $ 350 млрд) и xAI (капитализация $ 50 млрд). На втором месте в рейтинге богатейших людей планеты расположился основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $ 219 млрд.