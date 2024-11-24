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Российская Insilio не прошла во второй этап ЧМ по MLBB

Российская Insilio не прошла во второй этап ЧМ по MLBB
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Российский состав Insilio потерпел поражение в матче за выход в основную стадию престижного турнира M6 World Championship по игре Mobile Legends: Bang Bang.

В финале Wildcard команда из России противостояла турецкой ULFHEDNAR. Состав из Турции разгромил Insilio со счётом 3:0, лишив россиян шанса выступить в основном этапе топ-ивента по MLBB.

По итогам уайлд-кард к 15 участникам групповой стадии присоединяется ULFHEDNAR. Что касается Insilio, коллектив пропустит соревнование, как и другие команды, не прошедшие Wildcard, среди которых есть DFYG, Geekay Esports, Niightmare Esports, RRQ Akira, Legion Esports и The MongolZ.

Второй этап топового чемпионата по мобильной игре от Moonton начнётся 28 ноября. 16 команд, среди которых есть российская Team Spirit, продолжат борьбу за призовой фонд в размере $ 1 млн.

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