Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состав ЦСКА по Dota 2 впервые вышел на LAN-турнир — спустя месяц после открытия

Состав ЦСКА по Dota 2 впервые вышел на LAN-турнир — спустя месяц после открытия
Комментарии

Состав киберспортивного клуба CSKA Esports по Dota 2 вышел в финальную часть Открытых киберспортивных игр 2024. Это первый успех команды Гилгира и Вази с момента создания в конце октября.

Помимо «армейцев», в LAN-стадии ОКИ–2024 также сыграют команда «Сбера» ChristoFire и микс TT Team из Узбекистана. Последний слот в полуфинал чемпионата разыграют сегодня вечером Rebel и Vega.Hope.

Финальная стадия Открытых киберспортивных игр пройдёт 14–15 декабря на VK Play Arena в Москве, команды разыграют 1,5 млн рублей. Помимо Dota 2, в рамках ивента состоятся соревнования по Counter-Strike 2 и «Миру танков».

Материалы по теме
ЦСКА укомплектовал состав команды по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android