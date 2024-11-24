Состав ЦСКА по Dota 2 впервые вышел на LAN-турнир — спустя месяц после открытия

Состав киберспортивного клуба CSKA Esports по Dota 2 вышел в финальную часть Открытых киберспортивных игр 2024. Это первый успех команды Гилгира и Вази с момента создания в конце октября.

Помимо «армейцев», в LAN-стадии ОКИ–2024 также сыграют команда «Сбера» ChristoFire и микс TT Team из Узбекистана. Последний слот в полуфинал чемпионата разыграют сегодня вечером Rebel и Vega.Hope.

Финальная стадия Открытых киберспортивных игр пройдёт 14–15 декабря на VK Play Arena в Москве, команды разыграют 1,5 млн рублей. Помимо Dota 2, в рамках ивента состоятся соревнования по Counter-Strike 2 и «Миру танков».