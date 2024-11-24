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«Похожее было на районных ланах по CS 1.6 в 2000-х»: mAger — о правилах Valve на мэйджоре

Экс-киберспортсмен и аналитик студии FISSURE Магеррам mAger Ахмедов раскритиковал решение Valve изменить формат отбора на мэйджор по Counter-Strike 2 во время RMR-отборочных.

В комментарии для «Чемпионата» специалист отметил, что повлиять на решение Valve всё равно невозможно.

Любые изменения правил турнира такой величины в процессе самого турнира лишь подрывают его статус. Это как минимум не солидно, и нет абсолютно никакого инструмента влияния на такое решение. Хозяин — барин, как говорится. И нет никаких аутов и альтернатив у игроков и организаций. Единственное, что в теории могло как-то повлиять, — это бойкот участников и снятие, но топовые команды никогда на такое не пойдут.

mAger также вспомнил, что подобные изменения регламента встречал ещё на начальном этапе своей карьеры в 2000-х:

Нынешняя система настолько несовершенна, что они сами там, наверху, не могут разобраться, как оно должно быть. В CS:GO изначально была крайне понятная система региональных отборов, но потом начали мудрить, с каждым разом а-ля «улучшать» систему, по факту делая только хуже. А сейчас вообще уже начали менять правила в лайве — похожее я припоминаю на районных ланах по CS 1.6 в 2000-х.

Экс-игрок сравнил те первые турниры регионального уровня с решением Valve:

Тогда организаторы могли сменить систему double-elimination на «сингл», потому что много слишком было команд. Или команда клуба вылетала, а её заново регистрировали на турнир. Или поднимали регистрационный взнос, так как участников было не много, а призовые — уже заявлены. А тут фактически главный турнир уходящего года по Counter-Strike, а решения принимаются, как на районом турнире 20 лет назад. Valve такими решениями не развивают киберспорт и соревновательный CS, а напротив — тормозят его и, возможно, откатывают назад.

Ранее разработчики изменили правила отборов на мэйджор по CS2 таким образом, чтобы команды проходили во вторую стадию по рейтингу от Valve, а не по результатам на квалификации.