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Сериал Кто быстрее? (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым
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25 ноября стартует криминальный сериал «Кто быстрее?» с Дмитрием Нагиевым. Шоу расскажет о бывшем зэке по прозвищу Кекчуп, который попадает в аварию на трассе. Теряя сознание, он рассказывает про бриллианты девяти незнакомцам, оказавшимся рядом, и говорит два кодовых слова: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за драгоценностями. Только герои не знают, что их догоняют экс-полицейский и его попутчица, некие головорезы и сам виновник аварии, который вышел из комы.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Проект будет показываться в рамках эфирной сетки телеканала СТС.

Расписание выхода сериала «Кто быстрее?»

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 ноября
2-я серия26 ноября
3-я серия27 ноября
4-я серия28 ноября
5-я серия29 ноября
6-я серия30 ноября
7-я серия1 декабря
8-я серия2 декабря
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