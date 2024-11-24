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«Лучшее шоу в истории»: финал «Аркейна» получил высочайшие оценки от зрителей

«Лучшее шоу в истории»: финал «Аркейна» получил высочайшие оценки от зрителей
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23 ноября состоялась премьера финальных серий второго сезона мультсериала «Аркейн». Для просмотра доступны седьмой, восьмой и девятый эпизоды. Согласно агрегатору IMDb, зрители встретили свежие серии с полным восторгом — на уровне предыдущих.

Седьмой и девятый эпизоды получили 9,5 балла из 10 возможных. Критики и рядовые зрители сходятся во мнении, что продолжение сериала получилось шедевральным.

Фото: IMDb

Рейтинг серий второго сезона «Аркейн»:

  • 1 эпизод Heavy Is the Crown — 9,1/10;
  • 2 эпизод Watch It All Burn — 9,1/10;
  • 3 эпизод Finally Got The Name Right — 9,6/10;
  • 4 эпизод Paint the Town Blue — 9,3/10;
  • 5 эпизод Blisters And Bedrock — 9,6/10;
  • 6 эпизод The Message Hidden Within the Pattern — 9,8/10.
  • 7 эпизод Pretend Like It's The First Time - 9,5/10;
  • 8 эпизод Killing Is a Cycle - 9,1/10;
  • 9 эпизод The Dirt Under Your Nails - 9,5/10.

Сиквел шоу продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Это финал всей истории, которая основана на культовой MOBA-игре League of Legends.

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