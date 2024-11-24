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Клуб The MongolZ подписал состав по Dota 2

Клуб The MongolZ подписал состав по Dota 2
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Монгольский киберспортивный клуб The MongolZ анонсировал состав по Dota 2. Информация о ростере появилась в социальных сетях организации.

The MongolZ подписала азиатский ростер, который выступал под названием «Castawake» в закрытых отборочных к топ-турниру ESL One Bangkok 2024. Несмотря на то, что «микс» не отобрался на чемпионат в Таиланде, организация всё равно объявила о сотрудничестве с игроками из этого состава.

Состав The MongolZ по «Доте»:

  • Ли CDR Цзя Хэ;
  • Дениз Wonder’boy Даниал бин Абдулла;
  • Джулиус JG Галеон;
  • Хишигбат khishka Бьямбаа;
  • Трэвис Castaway Джон Уотерс.

В последний раз The MongolZ была представлена на профессиональной сцене Dota 2 в 2017 году. Спустя семь лет на фоне успехов клуба в Counter-Strike 2 организация решила вернуться в «Доту».

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