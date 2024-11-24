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Valve прокомментировала ситуацию с изменением правил посева на мэйджоре по CS2

Компания Valve прокомментировала скандал вокруг изменения правил посева на топ-турнире Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2. Заявление разработчиков шутера было опубликовано на портале HLTV.

Представители Valve сообщили, что причиной ошибки является недопонимание между компанией и турнирным оператором Perfect World, возникшее в процессе организации мэйджора.

Так, организаторы соревнования утверждали, что разработчики подтвердили использование результатов RMR-ивентов для посева на основном чемпионате, несмотря на то что в своде правил этот процесс основывался на рейтинге Valve.

Разработчики признают, что допустили ошибку, уделив недостаточно внимания данному вопросу в момент согласования. Valve берёт на себя ответственность за произошедшее.

При этом компания не планирует отменять своё решение. Valve готова столкнуться с недовольством ради более сбалансированных матч-апов на главном турнире декабря по CS2.