Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Злая» с Арианой Гранде стартовал со $ 164 млн — это рекорд для Бродвея

Фильм «Злая» с Арианой Гранде стартовал со $ 164 млн — это рекорд для Бродвея
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого уикенда сборы мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» превысили отметку $ 164 млн. Лента установила абсолютный жанровый рекорд для экранизаций бродвейских произведений, заработав в США $ 114 млн.

Картина с Арианой Гранде вошла в тройку самых успешных запусков 2024 года в домашнем регионе. Мюзикл уступил лишь кассовым гигантам: «Дэдпулу и Росомахе» ($ 211 млн) и «Головоломке 2» ($ 154 млн). Аналитики предрекают фильму высокие общие кассовые сборы, которые могут достигнуть $ 1 млрд.

«Злая» рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы. Вторая часть ленты выйдет в ноябре 2025 года.

Материалы по теме
Финал «Аркейна» смог неприятно удивить: в истории поставили сумбурную точку
Финал «Аркейна» смог неприятно удивить: в истории поставили сумбурную точку
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android