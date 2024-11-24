Фильм «Злая» с Арианой Гранде стартовал со $ 164 млн — это рекорд для Бродвея

По итогам первого уикенда сборы мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» превысили отметку $ 164 млн. Лента установила абсолютный жанровый рекорд для экранизаций бродвейских произведений, заработав в США $ 114 млн.

Картина с Арианой Гранде вошла в тройку самых успешных запусков 2024 года в домашнем регионе. Мюзикл уступил лишь кассовым гигантам: «Дэдпулу и Росомахе» ($ 211 млн) и «Головоломке 2» ($ 154 млн). Аналитики предрекают фильму высокие общие кассовые сборы, которые могут достигнуть $ 1 млрд.

«Злая» рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы. Вторая часть ленты выйдет в ноябре 2025 года.