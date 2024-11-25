Команда Головача — чемпион «Битвы Стримеров» по Dota 2

Завершился шоу-турнир BetBoom Streamers Battle 8 по Dota 2 с призовым фондом 4 млн рублей.
В гранд-финале соревнования контент-мейкеров столкнулись команды стримеров Кирилла Cake Забродина и Сергея LenaGol0vach. По итогам напряжённого противостояния из пяти карты победителем оказался коллектив Головача.
Стоит отметить, что звание лучшего игрока и дополнительные 200 тыс. рублей заработал «керри» Cake Team Игорь ILTW Филатов.
Итоги BB Streamers Battle 8 по «Доте»:
- Первое место: Golovach Team (Россия) — 1,8 млн рублей;
- Второе место: Cake Team (Россия) — 900 тыс. рублей;
- Третье место: Korb3n Team (Россия) — 450 тыс. рублей;
- Четвёртое место: Stray Team (Россия) — 300 тыс. рублей;
- 5-6-е место: Stariy bog Team (Россия), Goodwin Team (Россия) — 175 тыс. рублей;
- 7-8-е место: Cooman Team (Россия), Ephey Team (Европа) — 100 тыс. рублей;
- 9-10-е место: Travoman Team (Россия), YBN Team (Россия);
- 11-12-е место: Analitika Owibok Team (Россия), Daxao Team (Россия).
Стримерский турнир BB Streamers Battle 8 по «Доте» прошёл в онлайн-формате в период с 16 по 24 ноября. В рамках соревнования 12 команд разыграли призовой фонд в размере 4 млн рублей.