Команда Головача — чемпион «Битвы Стримеров» по Dota 2

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Завершился шоу-турнир BetBoom Streamers Battle 8 по Dota 2 с призовым фондом 4 млн рублей.

В гранд-финале соревнования контент-мейкеров столкнулись команды стримеров Кирилла ‎Cake Забродина и Сергея LenaGol0vach. По итогам напряжённого противостояния из пяти карты победителем оказался коллектив Головача.

Стоит отметить, что звание лучшего игрока и дополнительные 200 тыс. рублей заработал «керри» Cake Team Игорь ILTW Филатов.

Итоги BB Streamers Battle 8 по «Доте»:

Первое место: Golovach Team (Россия) — 1,8 млн рублей;

— 1,8 млн рублей; Второе место: Cake Team (Россия) — 900 тыс. рублей;

— 900 тыс. рублей; Третье место: Korb3n Team (Россия) — 450 тыс. рублей;

— 450 тыс. рублей; Четвёртое место: Stray Team (Россия) — 300 тыс. рублей;

— 300 тыс. рублей; 5-6-е место: Stariy bog Team (Россия) , Goodwin Team (Россия) — 175 тыс. рублей;

, — 175 тыс. рублей; 7-8-е место: Cooman Team (Россия) , Ephey Team (Европа) — 100 тыс. рублей;

, Ephey Team (Европа) — 100 тыс. рублей; 9-10-е место: Travoman Team (Россия) , YBN Team (Россия) ;

, ; 11-12-е место: Analitika Owibok Team (Россия), Daxao Team (Россия).

Стримерский турнир BB Streamers Battle 8 по «Доте» прошёл в онлайн-формате в период с 16 по 24 ноября. В рамках соревнования 12 команд разыграли призовой фонд в размере 4 млн рублей.