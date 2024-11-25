Корейский состав Team Falcons стал чемпионом на топ-турнире по Overwatch 2

Завершился топ-турнир Overwatch Champions Series 2024 World Finals по игре Overwatch 2 от Blizzard Entertainment.

Южнокорейская Team Falcons, не проиграв ни одной серии в рамках соревнования, в гранд-финале встретилась с Crazy Raccoon, также представляющей Южную Корею. Дерби завершилось победой «соколов» со счётом 4:1. Статус MVP получил DPS-игрок чемпионского состава Чон Stalk3r Хак-ён.

Итоги OCS 2024 World Finals по OW2:

Первое место: Team Falcons (Южная Корея);

Второе место: Crazy Raccoon (Южная Корея);

Третье место: Toronto Defiant (США);

Четвёртое место: NRG Shock (США);

5-6-е место: Twisted Minds (Саудовская Аравия), NTMR (США);

7-8-е место: Spacestation Gaming (Европа), ENCE (Европа).

Чемпионат OCS 2024 по OW2 прошёл в LAN-формате в период с 22 по 24 ноября в Стокгольме, Швеция. В рамках соревнования восемь участников разыграли призовой фонд, который формировался благодаря 25% от продаж внутриигровых косметических предметов, приуроченных к ивенту.