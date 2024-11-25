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Вышел небольшой свежий тизер «Соника в кино 3»

Вышел небольшой свежий тизер «Соника в кино 3»
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Paramount Pictures опубликовала свежий рекламный ролик «Соника в кино 3». В нём показали свежие кадры ленты с персонажами и событиями, которые их связывают. Новый полноценный трейлер появится уже сегодня вечером.

Видео доступно на YouTube-канале Sunkii. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

В новой части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 20 декабря. Ранее кинокомпания Paramount Pictures заявила о планах на четвёртую часть кинофраншизы — нового героя мельком покажут в конце триквела.

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