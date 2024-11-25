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Фильм «Манюня: Приключения в деревне» второй раз возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Манюня: Приключения в деревне» второй раз возглавил кинопрокат России за уикенд
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По информации издания Kinobusiness, фильм «Манюня: Приключения в деревне» уже второй раз стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. На прошлой неделе лента тоже была в лидерах по сборам за выходные.

Новая «Манюня» собрала 90 млн рублей. На втором месте с небольшим отставанием расположилась картина «Любовь Советского Союза» со сборами в 86,4 млн рублей. Третью строчку проката за уикенд уверенно занимает комедия «Зять» — ей удалось собрать за выходные около 86,3 млн рублей.

В новой «Манюне» Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте.

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