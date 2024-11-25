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Луция в «Гладиаторе 2» мог сыграть Тимоти Шаламе, а не Пол Мескал

Луция в «Гладиаторе 2» мог сыграть Тимоти Шаламе, а не Пол Мескал
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В свежем интервью The Hollywood Reporter Ридли Скотт поделился деталями создания фильма «Гладиатор 2». В том числе постановщик затронул и исполнителя роли Луция, Пола Мескаля.

Как оказалось, изначально вместо Мескаля режиссёр хотел взять в ленту Тимоти Шаламе. По словам Скотта, он передумал, когда увидел актёрскую игру Пола в ленте «Нормальные люди» 2020 года — тогда сомнений в выборе актёра на ключевую роль у постановщика не осталось.

«Гладиатора 2» уже показывают в кинотеатрах мира. Лента уже даже успела добраться и до российских кинотеатров, правда, показы осуществляются без лицензии, поскольку Paramount Pictures временно приостановила деятельность в России.

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