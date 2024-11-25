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Энтони Маки раскрыл фишку костюма своего героя в «Капитане Америка: Дивный новый мир»

Энтони Маки раскрыл фишку костюма своего героя в «Капитане Америка: Дивный новый мир»
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После просмотра нового трейлера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» у зрителей возник вопрос о том, как Сэм Уилсон даже с учётом щита Стива Роджерса смог выдержать прямо удар Красного Халка и даже не сдвинуться с места. Энтони Маки рассказал об этом в интервью.

По словам Маки, всё дело в костюме, который носит его персонаж. Благодаря технологиям Ваканды этот наряд удалось сделать технологичным во всём: от скорости передвижения и ловкости до выдерживания массивных ударов и физических способностей.

Это высокотехнологичный костюм. Я поехал в Ваканду, встретился со всеми, мы поужинали. Это было здорово. Они устроили мне вечеринку в честь моего приезда. Это было круто. Но когда я уходил, мне дали костюм. Я надел его. Я могу бить сильнее, я могу летать быстрее, и костюм позволяет мне быть более ловким.

А ещё Маки отметил, что его любимым персонажем Marvel всегда был Халк. Актёр любит героя с самого детства.

Премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» состоится 14 февраля 2025 года. Красного Халка сыграл Харрисон Форд.

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