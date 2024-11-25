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Джеймс Ганн объяснил, почему он не расскажет истории становления Бэтмена и Супермена

Джеймс Ганн объяснил, почему он не расскажет истории становления Бэтмена и Супермена
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Не так давно Джеймс Ганн запустил свою киновселенную DC, а её первым фильмом станет «Супермен». При этом новая киновселенная не будет сфокусирована на истории происхождения Кларка Кента или Бэтмене.

По словам Ганна, истории Тёмного рыцаря и Супермена уже знают все и удивить ими кого-то вряд ли получится. Вместо этого киновселенная предложит ориджины новых персонажей, которые ещё не появлялись в фильмах. Само собой, отказываться от Супермена или Бэтмена полностью вряд ли захотят из-за их популярности.

Мы не будем фокусироваться на истории их происхождения. Потому что её уже все знают.

Супермена в новой киновселенной DC сыграет Дэвид Коренсвет, а вот по поводу Бэтмена пока ничего неизвестно. Ганн не делился информацией о потенциальном исполнителе роли Тёмного рыцаря.

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