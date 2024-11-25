Когтистая рука вампира тянется к возлюбленной — на свежем постере фильма «Носферату»

Создатели фильма «Носферату» опубликовали свежий IMAX-постер, на котором можно увидеть героиню Лили-Роуз Депп и жуткую руку вампира с когтями.

Свежий постер «Носферату»

Фото: Universal Pictures

Сюжет картины создатели описывают как «готическую историю об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

В каст фильма вошли Билл Скарсгард, Лили-Роуз Депп, дочь известного актёра Джонни Деппа, а также Николас Холт, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон и другие. Режиссёром ленты выступил Роберт Эггерс, постановщик «Маяка» и «Варяга».

Мировая премьера ленты состоится 25 декабря.