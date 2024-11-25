Lucasfilm дала Тони Гилрою полную творческую свободу в работе над сериалом «Андор»

Создатель сериала «Андор», который называют одним из лучших проектов по «Звёздным войнам», Тони Гилрой рассказал, что Lucasfilm дала ему полную творческую свободу в плане работы над шоу.

По словам Гилроя, успех первого сезона «Андора» дал Lucasfilm понять, что Гилрой отлично работает с полной творческой свободой, что повторилось и во втором сезоне шоу.

Что касается творческих замечаний, никто не приходил ко мне и не говорил: «Нет, они не должны так говорить». Была полная творческая свобода, она до сих пор сохраняется.

Премьера сиквела шоу состоится 22 апреля 2025 года в стриминговом сервисе Disney+.