Актёрский состав «Дюны» ещё не видел сценарий третьего фильма, хотя он уже готов

Джош Бролин рассказал, что сценарий «Дюны 3» был написан ещё несколько недель назад, однако актёрский состав всё ещё не видел его.

Бролин относится к подобному спокойно. Он предположил, что «всякое случается», поэтому продолжит ждать сюжет картины. Сам Джош с нетерпением ждёт возможности вновь поработать над картиной.

Я с нетерпением жду возможности продолжить. Мы ещё не получили сценарий. Мы должны были получить его пару недель назад, но, знаете, всякое бывает, поэтому посмотрим.

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Дени Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.