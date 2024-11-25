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Актёрский состав «Дюны» ещё не видел сценарий третьего фильма, хотя он уже готов

Актёрский состав «Дюны» ещё не видел сценарий третьего фильма, хотя он уже готов
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Джош Бролин рассказал, что сценарий «Дюны 3» был написан ещё несколько недель назад, однако актёрский состав всё ещё не видел его.

Бролин относится к подобному спокойно. Он предположил, что «всякое случается», поэтому продолжит ждать сюжет картины. Сам Джош с нетерпением ждёт возможности вновь поработать над картиной.

Я с нетерпением жду возможности продолжить. Мы ещё не получили сценарий. Мы должны были получить его пару недель назад, но, знаете, всякое бывает, поэтому посмотрим.

Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Дени Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.

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