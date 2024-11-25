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Virtus.pro подписала американский состав по Apex Legends

Virtus.pro подписала американский состав по Apex Legends
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Киберспортивный клуб Virtus.pro объявил о подписании состава по игре Apex Legends. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

«Медведи» начали сотрудничать с американским ростером, который ранее выступал под тегом клуба Elev8 Gaming. За игрой новых представителей VP можно будет понаблюдать в рамках региональных квалификаций BLGS: 2024.

Состав VP по Apex:

  • Эван slayr Райлс;
  • Трентон lou Клеменц;
  • Закари Zach Мэйзер.

Virtus.pro вернулась на про-сцену Apex Legends 10 апреля 2024 года, подписав австралийский состав Team Burger. Данный ростер занял 12-е место на турнире ALGS: 2024 Split 1 Playoffs и 24-ю строчку на чемпионате Esports World Cup 2024. В итоге «медведи» отказались от австралийцев в пользу американской команды.

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