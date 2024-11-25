Женский состав Imperial с двумя россиянками занял первое место на турнире ESL Impact по CS

Подошёл к концу женский турнир ESL Impact League Season 6 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 123 тыс.

В гранд-финале соревнования столкнулись бразильская FURIA Esports Female и европейская Imperial Esports с двумя россиянками в составе. Несмотря на то что Imperial проиграла первую карту решающей встречи, команда смогла отыграться во второй и третьей играх, завершив серию со счётом 2:1 в свою пользу.

Для Imperial Esports это вторая победа подряд в серии турниров Impact по CS от ESL.

Результаты EIL S6 по CS2:

первое место: Imperial Female (Европа) — $ 50 тыс.;

второе место: FURIA Esports Female (Бразилия) — $ 25 тыс.;

3-4-е место: BIG EQUIPA (Европа), NAVI Javelins (Польша) — $ 13 тыс.;

5-6-е место: Fluxo Demons (Бразилия), NIP Impact (Европа) — $ 7 тыс.;

7-8-е место: FlyQuest RED (Северная Америка), K27 Female (Россия) — $ 4 тыс.

Женский турнир EIL S6 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 22 по 24 ноября в Стокгольме, Швеция. В рамках соревнования восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 123 тыс.