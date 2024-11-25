Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Женский состав Imperial с двумя россиянками занял первое место на турнире ESL Impact по CS

Женский состав Imperial с двумя россиянками занял первое место на турнире ESL Impact по CS
Аудио-версия:
Комментарии

Подошёл к концу женский турнир ESL Impact League Season 6 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 123 тыс.

В гранд-финале соревнования столкнулись бразильская FURIA Esports Female и европейская Imperial Esports с двумя россиянками в составе. Несмотря на то что Imperial проиграла первую карту решающей встречи, команда смогла отыграться во второй и третьей играх, завершив серию со счётом 2:1 в свою пользу.

Для Imperial Esports это вторая победа подряд в серии турниров Impact по CS от ESL.

Результаты EIL S6 по CS2:

  • первое место: Imperial Female (Европа) — $ 50 тыс.;
  • второе место: FURIA Esports Female (Бразилия) — $ 25 тыс.;
  • 3-4-е место: BIG EQUIPA (Европа), NAVI Javelins (Польша) — $ 13 тыс.;
  • 5-6-е место: Fluxo Demons (Бразилия), NIP Impact (Европа) — $ 7 тыс.;
  • 7-8-е место: FlyQuest RED (Северная Америка), K27 Female (Россия) — $ 4 тыс.

Женский турнир EIL S6 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 22 по 24 ноября в Стокгольме, Швеция. В рамках соревнования восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 123 тыс.

Материалы по теме
Женский состав Imperial по CS2 с двумя россиянками стал чемпионом ESL Impact League S5
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android