Вышел трейлер финальных серий «Преступления и наказания» — премьера 30 ноября

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил дебютный тизер второй половины сериала «Преступление и наказание». Финальные шесть эпизодов по роману Фёдора Достоевского можно будет посмотреть уже 30 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Вторая половина сезона продолжит историю Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Главного героя сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»). Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи».