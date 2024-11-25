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9Pandas укомплектовала состав по Dota 2

9Pandas укомплектовала состав по Dota 2
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Киберспортивная организация 9Pandas представила пятого игрока состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Вакантную третью позицию в ростере «панд» занял украинский киберспортсмен Владислав laise Лайс, ранее представлявший такие команды, как V-Gaming и Natus Vincere.

Состав 9Pandas по «Доте»:

  • Михаил Yuta` Блинов;
  • Даниил erase Иванов;
  • Владислав laise Лайс;
  • Даниял yamich Лазебный;
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

В обновлённом составе 9Pandas выступает на онлайн-турнире European Pro League Season 21, где российский коллектив уже гарантировал себе как минимум шестое место.

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