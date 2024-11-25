9Pandas укомплектовала состав по Dota 2
Киберспортивная организация 9Pandas представила пятого игрока состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Вакантную третью позицию в ростере «панд» занял украинский киберспортсмен Владислав laise Лайс, ранее представлявший такие команды, как V-Gaming и Natus Vincere.
Состав 9Pandas по «Доте»:
- Михаил Yuta` Блинов;
- Даниил erase Иванов;
- Владислав laise Лайс;
- Даниял yamich Лазебный;
- Алексей Solo Березин;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
В обновлённом составе 9Pandas выступает на онлайн-турнире European Pro League Season 21, где российский коллектив уже гарантировал себе как минимум шестое место.
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