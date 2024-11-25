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Создатели «Аркейна» готовят три мультсериала по вселенной League of Legends

Создатели «Аркейна» готовят три мультсериала по вселенной League of Legends
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23 ноября завершился второй сезон мультсериала «Аркейн» — одного из самых высокооценённых проектов по видеоиграм в истории. Произведение официально завершено, однако студия Riot Games уже работает сразу над тремя адаптациями вселенной League of Legends.

Об этом рассказал Кристиан Линке, создатель «Аркейна» и креативный директор компании. По его словам, сейчас Riot Games готовит сериалы про регионы Ноксус, Иония и Демасия. Над одним из них около года работает французская студия Fortiche, трудившаяся над «Аркейном».

Ноксус, Иония и Демасия получат сериалы и станут следующими шагами в кинематографической вселенной League of Legends.

Сейчас у новых сериалов по League of Legends нет никаких подробностей. Судя по всему, проекты продолжат историю «Аркейна» и расскажут в том числе о знакомых персонажах в новых для них условиях.

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