Создатели «Аркейна» готовят три мультсериала по вселенной League of Legends

23 ноября завершился второй сезон мультсериала «Аркейн» — одного из самых высокооценённых проектов по видеоиграм в истории. Произведение официально завершено, однако студия Riot Games уже работает сразу над тремя адаптациями вселенной League of Legends.

Об этом рассказал Кристиан Линке, создатель «Аркейна» и креативный директор компании. По его словам, сейчас Riot Games готовит сериалы про регионы Ноксус, Иония и Демасия. Над одним из них около года работает французская студия Fortiche, трудившаяся над «Аркейном».

Ноксус, Иония и Демасия получат сериалы и станут следующими шагами в кинематографической вселенной League of Legends.

Сейчас у новых сериалов по League of Legends нет никаких подробностей. Судя по всему, проекты продолжат историю «Аркейна» и расскажут в том числе о знакомых персонажах в новых для них условиях.