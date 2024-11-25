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Стартовали съёмки военной драмы «Доктор Вера»

Стартовали съёмки военной драмы «Доктор Вера»
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Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии «НМГ Студии» приступила к съёмкам сериала «Доктор Вера».

Экранизация одноименной повести Бориса Полевого расскажет историю Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным медиком в оккупированном городе. Её больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами.

Фото со съёмок

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Фото: СТС

Режиссёром и автором сценария выступает Аня Мирохина. В актёрском составе военной драмы задействованы Григорий Чабан, Кирилл Полухин, Виталий Коваленко, Наталья Рогожкина, Даня Киселёв, Елизавета Струнина и другие.

Премьера проекта состоится весной 2025 года на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink.

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