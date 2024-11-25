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Blizzard планирует снять новый фильм по вселенной Warcraft

Blizzard планирует снять новый фильм по вселенной Warcraft
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23 ноября культовой World of Warcraft исполнилось 20 лет. В честь юбилея издание Variety взяло большое интервью у продюсера серии Холли Лонгдейл и президента Xbox Мэтта Бутти.

В какой-то момент в разговоре речь зашла о создании новой экранизации культовой франшизы. После недавнего бума адаптаций видеоигр в Blizzard действительно задумались о создании фильма или сериала по культовой серии, однако никаких решений пока не принято.

Я бы сказала, что мы обсуждаем разные идеи. Мы переживаем период большого оптимизма и стремления к предстоящим 20 годам, и мы довольно непредвзято относимся ко всем возможностям, которые открываются перед нами. Как сказать что-то, ничего не говоря на самом деле, когда вы говорите обо всех этих вещах.

У World of Warcraft уже выходила экранизация — фильм «Варкрафт»(2016). Лента собрала в прокате рекордные для видеоигр $ 439 млн, однако не принесла Legendary Pictures прибыли, из-за чего работа над продолжением так и не стартовала.

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