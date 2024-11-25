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Турнир BLAST Slam 1 по Dota 2: все участники, формат, даты проведения, призовой фонд

Стартует BLAST Slam 1 — первый топ-турнир от BLAST по «Доте»
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Завтра, 26 ноября, начинается BLAST Slam 1 — первый топовый чемпионат по Dota 2 от турнирного оператора BLAST.

Соревнование пройдёт в новом для «Доты» ускоренном формате. Так, групповая стадия, где участники будут разделены на две группы по пять команд, пройдёт за один день и будет состоять из best-of-1 матчей по системе «каждый с каждым».

Групповой этап определит посев участников в плей-офф, который представляет из себя single-elimination сетку: так, первые места групп попадают сразу в полуфиналы, вторые — в четвертьфиналы, третьи — во второй раунд, а четвёртые и пятые места начнут с самого первого раунда. В основной стадии все игры пройдут в best-of-3 формате, кроме гранд-финала, где финалисты сойдутся в битве до трёх побед.

Список участников BLAST Slam по «Доте»:

  • Team Liquid (Швеция);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Spirit (Россия);
  • OG (Европа);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • Tundra Esports (Европа);
  • PARIVISION (Россия).

Важно отметить, что многие команды будут выступать на турнире не в полном составе. Например, Team Liquid будет готовиться без главного тренера Уильяма Blitz Ли; BetBoom Team из-за визовых проблем осталась без наставника Анатолия boo1k Иванова и мидера Глеба kiyotaka Зырянова — последнего заменит Данил gpk~ Скутин.

Кроме этого, соревнование из-за сложностей с визой пропустит и игрок поддержки PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин, место которого временно займёт Никита Pantomem Балаганин; также с Юмой Yuma Ланглетом в качестве стенд-ина сыграет HEROIC, которая недавно исключила керри Дэвида Parker Нихо Флореса.

Топ-турнир BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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