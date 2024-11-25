Стартует BLAST Slam 1 — первый топ-турнир от BLAST по «Доте»

Завтра, 26 ноября, начинается BLAST Slam 1 — первый топовый чемпионат по Dota 2 от турнирного оператора BLAST.

Соревнование пройдёт в новом для «Доты» ускоренном формате. Так, групповая стадия, где участники будут разделены на две группы по пять команд, пройдёт за один день и будет состоять из best-of-1 матчей по системе «каждый с каждым».

Групповой этап определит посев участников в плей-офф, который представляет из себя single-elimination сетку: так, первые места групп попадают сразу в полуфиналы, вторые — в четвертьфиналы, третьи — во второй раунд, а четвёртые и пятые места начнут с самого первого раунда. В основной стадии все игры пройдут в best-of-3 формате, кроме гранд-финала, где финалисты сойдутся в битве до трёх побед.

Список участников BLAST Slam по «Доте»:

Team Liquid (Швеция);

Team Falcons (Ближний Восток);

Team Spirit (Россия) ;

; OG (Европа);

BetBoom Team (Россия) ;

; Gaimin Gladiators (Европа);

HEROIC (Южная Америка);

Xtreme Gaming (Китай);

Tundra Esports (Европа);

PARIVISION (Россия).

Важно отметить, что многие команды будут выступать на турнире не в полном составе. Например, Team Liquid будет готовиться без главного тренера Уильяма Blitz Ли; BetBoom Team из-за визовых проблем осталась без наставника Анатолия boo1k Иванова и мидера Глеба kiyotaka Зырянова — последнего заменит Данил gpk~ Скутин.

Кроме этого, соревнование из-за сложностей с визой пропустит и игрок поддержки PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин, место которого временно займёт Никита Pantomem Балаганин; также с Юмой Yuma Ланглетом в качестве стенд-ина сыграет HEROIC, которая недавно исключила керри Дэвида Parker Нихо Флореса.

Топ-турнир BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.