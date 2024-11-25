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В топ-10 самых кассовых фильмов 2024 года впервые вошли только продолжения

В топ-10 самых кассовых фильмов 2024 года впервые вошли только продолжения
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Топ-10 самых кассовых фильмов 2024 года занимают исключительно продолжения. Как обратили внимание в издании Gamesradar, это абсолютно уникальный случай для индустрии, где сиквелы обычно чередуются с оригинальными проектами.

Так, самым кассовым фильмом года остаётся «Головоломка 2», собравшая в прокате $ 1,69 млрд. На втором месте оказались «Дэдпул и Росомаха» ($ 1,33 млрд), замкнул тройку «Гадкий я 4» ($ 968 млн). В топ также вошли «Дюна 2» Дени Вильнёва, «Кунг-фу Панда 4», «Веном: Последний танец» и «Плохие парни до конца». Среди оригинальных проектов в топе можно отметить мелодраму «Всё закончится на нас», которая собрала $ 350 млн и занимает 13-ю строчку в списке.

Тем временем аналитики считают, что Голливуд постепенно восстанавливается после тяжёлого периода во времена пандемии. Сейчас сборы фильмов составляют примерно 75% от уровня 2019 года, возвращая всё больше людей в кинотеатры.

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