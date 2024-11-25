Новогодний балет «Щелкунчик» впервые покажут онлайн

Большой театр России сообщил о новых правилах в проведении традиционного новогоднего «Щелкунчика». В этом году «главную зимнюю сказку» можно будет посмотреть в том числе в интернете — она будет общедоступной.

Впервые в истории Большого театра пройдёт общедоступная прямая трансляция балета «Щелкунчик», которая позволит жителям самых отдалённых городов и населённых пунктов страны, а также поклонникам великого русского балета во всём мире присутствовать на главном новогоднем празднике России.

Зрителям, которые захотят посмотреть «Щелкунчика» вживую, в этом году придётся покупать билеты исключительно онлайн на официальном сайте. Продажи откроются 2 декабря и будут проходить ежедневно в 10:00 мск до 14-го числа.

Вторая часть билетов будет доступна к приобретению на отдельном аукционе, в котором смогут принять участие физические и юридические лица. Мероприятие также запустится и пройдёт одновременно с продажами билетов.