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Балет Щелкунчик в новый год — смотреть онлайн, дата продажи билетов и дата старта аукциона, когда пройдёт

Новогодний балет «Щелкунчик» впервые покажут онлайн
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Большой театр России сообщил о новых правилах в проведении традиционного новогоднего «Щелкунчика». В этом году «главную зимнюю сказку» можно будет посмотреть в том числе в интернете — она будет общедоступной.

Впервые в истории Большого театра пройдёт общедоступная прямая трансляция балета «Щелкунчик», которая позволит жителям самых отдалённых городов и населённых пунктов страны, а также поклонникам великого русского балета во всём мире присутствовать на главном новогоднем празднике России.

Зрителям, которые захотят посмотреть «Щелкунчика» вживую, в этом году придётся покупать билеты исключительно онлайн на официальном сайте. Продажи откроются 2 декабря и будут проходить ежедневно в 10:00 мск до 14-го числа.

Вторая часть билетов будет доступна к приобретению на отдельном аукционе, в котором смогут принять участие физические и юридические лица. Мероприятие также запустится и пройдёт одновременно с продажами билетов.

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