Вышел русский трейлер фильма «Побег» от режиссёра «Погребённого заживо»

Кинокомпания Сapella Film представила дублированный трейлер фильма «Побег». Новый триллер от режиссёра «Погребённого заживо» выйдет в кинотеатрах России уже 19 декабря.

Видео доступно во VK-группе Сapella Film. Права на видео принадлежат Сapella Film.

Фильм «Побег» расскажет историю молодого человека, который вынужден искать убежище в тюрьме. На что он пойдет, чтобы попасть за решётку? И как оттуда выбраться, если обстоятельства изменились?

Главную роль в ленте сыграли Марио Касас («Невидимый гость») и Анна Кастильо («Министерство времени»). Режиссёром фильма выступил Родриго Кортес — он отвечал за «Погребённого заживо» с Райаном Рейнольдсом.