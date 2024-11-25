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Вышел русский трейлер фильма «Побег» от режиссёра «Погребённого заживо»

Вышел русский трейлер фильма «Побег» от режиссёра «Погребённого заживо»
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Кинокомпания Сapella Film представила дублированный трейлер фильма «Побег». Новый триллер от режиссёра «Погребённого заживо» выйдет в кинотеатрах России уже 19 декабря.

Видео доступно во VK-группе Сapella Film. Права на видео принадлежат Сapella Film.

Фильм «Побег» расскажет историю молодого человека, который вынужден искать убежище в тюрьме. На что он пойдет, чтобы попасть за решётку? И как оттуда выбраться, если обстоятельства изменились?

Главную роль в ленте сыграли Марио Касас («Невидимый гость») и Анна Кастильо («Министерство времени»). Режиссёром фильма выступил Родриго Кортес — он отвечал за «Погребённого заживо» с Райаном Рейнольдсом.

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