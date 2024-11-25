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В Минпромторге обсудили введение прокатного удостоверения для видеоигр в России

В Минпромторге обсудили введение прокатного удостоверения для видеоигр в России
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20 ноября в Минпромторге России прошёл круглый стол с участием представителей российской игровой индустрии. В ходе мероприятия в том числе обсуждалось введение аналога прокатных удостоверений для видеоигр, о чём сообщает «Коммерсантъ».

Идею о введении метода обсуждали в контексте ограничения выхода международных компаний на рынок РФ. Так, одним из критериев получения удостоверения для выхода в стране может стать адаптация зарубежной игры под будущую отечественную игровую консоль.

Идею не поддержали в Ассоциации игровой индустрии. Как рассказал директор ведомства Владимир Прокуронов, введение прокатного удостоверения для видеоигр скажется на игровом рынке негативно. Дело в том, что игры гораздо сложнее технически и технологически — топ-менеджер предложил сперва «подумать о создании привлекательных условий для издателей, как российских, так и иностранных, а уж потом выставлять заградительные требования».

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