Звезда «Пацанов» выложил фото с актёрами из сериала к старту съёмок пятого сезона

Совсем скоро стартуют съёмки пятого сезона «Пацанов» — это будет большой финал супергеройского шоу. Звезда шоу Лаз Алонсо опубликовал фотографию в своих соцсетях, где основной каст сериала собрался вместе к грядущему старту производства.

На фотографии можно увидеть исполнителей главных ролей в «Пацанах»: Карла Урбана (Бутчер), Энтони Старра (Хоумлендер), Джека Куэйда (Хьюи), Эрин Мориарти (Старлайт), Джесси Ашера (Эй-Трэйн), самого Лаза Алонсо (Марвин) и других актёров.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» начнутся до конца ноября и продлятся примерно полгода. Знаменитое шоу о супергероях вернётся на экраны приблизительно летом 2026 года — уже после выхода второго сезона «Поколения Ви».