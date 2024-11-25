Мэддисон купил PS5, чтобы поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2, — он не знал, что игра там не вышла

Популярный стример Илья Maddyson Давыдов в своих соцсетях рассказал, что после блокировки на Twitch купил игровую приставку PlayStation 5 Pro. На ней он планировал играть в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сонибои, принимайте в семью! Наконец можно забыть все «прелести» ПК-гейминга. Больше никаких скачущих FPS, настроек, драйверов, печатных машинок вместо игровых контроллеров. Можно просто подключить приставку к телеку, взять геймпад в руки, сесть в кресло и играть в свой кайф в лучшую игру года (Сталкер 2). Доволен как слон.

Фото: Maddyson

Спустя 40 минут Мэддисон опубликовал ещё одно сообщение — он узнал, что S.T.A.L.K.E.R. 2 нет на PlayStation 5, так как игра является консольным эксклюзивом Xbox. После этого Илья решил отказаться от покупки.

Включил, три часа регал аккаунт, качал обновления — и знаете что? «Сталкера» тут нет. Так и во что играть тогда? В аниме-эксклюзивы? Отправил назад продавцу этот каловый сталактит. Хотите играть в игры? Собирайте компы.

Ранее Илья получил бан на Twitch после стрима по S.T.A.L.K.E.R. 2. Точная причина неизвестна, но зрители связывают это с неоднозначными шутками про украинцев и россиян.