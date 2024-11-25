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Вышел трейлер сериала «Сто лет одиночества» по роману Маркеса — премьера 11 декабря

Вышел трейлер сериала «Сто лет одиночества» по роману Маркеса — премьера 11 декабря
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил полноценный трейлер сериала «Сто лет одиночества». Премьера шоу, основанного на одноимённом романе Габриэля Гарсии Маркеса, состоится 11 декабря. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Сто лет одиночества» адаптирует события оригинального произведения и расскажет о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Это будет испаноязычный сериал, сюжет которого будет посвящён членам большой семьи, страдающей от родового проклятия.

В сериале сыграли Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марк Гонсалес, Сюзанна Моралес и другие актёры. За производство шоу отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.

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