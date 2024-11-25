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Состоялись анонсы персонажей Genshin Impact 5.3 — пиро-архонт Мавуика и «бабушка» Ситлали

Представлены два новых персонажа Genshin Impact — Мавуика и Ситлали
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Разработчики Genshin Impact официально анонсировали двух новых играбельных персонажей — Мавуику и Ситлали. Вероятнее всего, они появятся в игре вместе с обновлением 5.3 в начале января 2025 года.

Оба персонажа уже появлялись в ходе сюжетной линии и во время различных квестов. Мавуика — пиро-архонт, руководитель огненного государства Натлан, которая теперь получит играбельную версию с редкостью пять звёзд. Девушка будет ездить на байке, сражаться огненными атаками и двуручным мечом.

Мавуика в Genshin Impact

Мавуика в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Ситлали — известная предсказательница из племени Повелителей Ночного Ветра. В бою будет использовать силу крио-стихии (холод) и сражаться с помощью катализатора, редкость — также пять звёзд.

Ситлали в Genshin Impact

Ситлали в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Версия 5.3 в Genshin Impact должна выйти 1 января 2025 года. Обновление, вероятно, станет финальным в основной линейке нового региона Натлана.

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