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Российский фильм «Мастер и Маргарита» начали незаконно показывать во Франции

Российский фильм «Мастер и Маргарита» начали незаконно показывать во Франции
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Правообладатели фильма «Мастер и Маргарита» из продюсерской компании «Марс Медиа» сообщили, что во Франции прошёл неофициальный показ картины. Теперь на нарушителей правовых норм собираются подать в суд.

В «Марс Медиа» отмечают, что права на экранизацию романа Булгакова проданы в несколько стран. Первые показы уже состоялись в Турции, Италии и Израиле, а премьера во Франции пройдёт позже. Все текущие показы на этой территории до официального проката продюсеры считают незаконными.

Премьера «Мастера и Маргариты» в России состоялась 25 января 2024 года. По итогам проката картина заработала в кинотеатрах более 2,3 млрд рублей. Картина также получила высокие отзывы от критиков и зрителей.

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