В 2025 году в League of Legends могут добавить персонажа сериала «Аркейн» — Мел Медарду

Разработчики League of Legends готовят к релизу играбельную версию персонажа мультсериала «Аркейн» Мел Медарду — об этом сообщают датамайнеры. Файлы и моделька нового героя уже появились в «Лиге Легенд».

Также Мел может появиться в автобатлере от Riot Games — Teamfight Tactics. Способности чемпиона пока не раскрываются, но в ходе второго сезона «Аркейна» девушка показала умения создавать щит, менять местоположение врагов и наносить мощные атаки магией.

Ранее стало известно, что авторы «Аркейна» готовят ещё три мультсериала по миру «Лиги Легенд». При этом никаких подробностей о будущих проектах пока нет.