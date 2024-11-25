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Вышел русский трейлер фильма «Сент-Экзюпери» про важнейший эпизод в жизни писателя

Вышел русский трейлер фильма «Сент-Экзюпери» про важнейший эпизод в жизни писателя
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Компания Global Film представила русскоязычный трейлер фильма «Сент-Экзюпери» — биографической ленты про один из главных моментов в жизни французского писателя. Премьера картины в России состоится 6 февраля 2025 года.

Фильм расскажет о решении Антуана де Сент-Экзюпери отправиться в полёт ради спасения друга. Смертельно опасное путешествие изменило отношение писателя к жизни и вдохновило на создание повести «Маленький принц».

Видео доступно в группе Global Film во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Global Film.

Главные роли в байопике исполнили Луи Гаррель («Три мушкетёра», «Все песни только о любви»), Венсан Кассель («Три мушкетёра», «Мир Дикого запада») и Дайан Крюгер («Троя», «Бесславные ублюдки»).

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