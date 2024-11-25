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Дата выхода фильма «Атака титанов: Последняя атака» — когда выйдет аниме в России

Фильм «Атака титанов: Последняя атака» выйдет в России 10 декабря
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Премьера анимационного фильма «Атака титанов: Последняя атака» в России состоится 10 декабря. Ленту можно будет посмотреть в сетях кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

Лента станет полнометражной версией двух последних частей оригинального аниме. Создатели пообещали добавить в «Последнюю атаку» улучшенные монтажные кадры и объёмный звук. Общая продолжительность составит 2 часа 25 минут — зрителей также ждёт сцена после титров.

В России будет как минимум три версии аниме-фильма: с озвучкой от DEEP, озвучкой от «Студийной банды» и оригинальной японской звуковой дорожкой с субтитрами на русском.

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