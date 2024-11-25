Сериал про телефонных мошенников «Мамонты» с Юрием Стояновым выйдет 9 декабря — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер комедийного сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым. Премьера ленты состоится 9 декабря.

Стоянов сыграет типичного наивного пенсионера, который попадается на удочку телефонного мошенника и переводит ему большую сумму денег. Но, в отличие от других, герой «Мамонтов» намерен добиться справедливости и вместе с семьёй делает всё, чтобы вернуть средства.

Видео доступно в группе «Онлайн-кинотеатр Okko» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Okko.

Помимо Стоянова, главные роли в «Мамонтах» исполнят Марьяна Спивак («Нелюбовь», «Эпидемия») и Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать», «Пищеблок»).