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Вестерн «Горизонты 2» Кевина Костнера выйдет в России — премьера 3 апреля 2025 года

Вестерн «Горизонты 2» Кевина Костнера выйдет в России — премьера 3 апреля 2025 года
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Фильм «Горизонты 2» вновь появился в графике российских кинотеатров — компания «Парадиз» запланировала премьеру вестерна Кевина Костнера на 3 апреля 2025 года.

Ранее показы сиквела «Горизонтов» отменили по всему миру из-за низких сборов первой части. Премьера ленты состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, а когда с работой сможет ознакомиться широкий круг зрителей в других странах, до сих пор неизвестно.

При этом сам Кевин Костнер уже работает над следующим «Горизонтом». Режиссёр и известный в прошлом актёр пока точно не знает, о чём будет третья часть, но пообещал в любом случае выпустить фильм.

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