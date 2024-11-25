Вестерн «Горизонты 2» Кевина Костнера выйдет в России — премьера 3 апреля 2025 года

Фильм «Горизонты 2» вновь появился в графике российских кинотеатров — компания «Парадиз» запланировала премьеру вестерна Кевина Костнера на 3 апреля 2025 года.

Ранее показы сиквела «Горизонтов» отменили по всему миру из-за низких сборов первой части. Премьера ленты состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, а когда с работой сможет ознакомиться широкий круг зрителей в других странах, до сих пор неизвестно.

При этом сам Кевин Костнер уже работает над следующим «Горизонтом». Режиссёр и известный в прошлом актёр пока точно не знает, о чём будет третья часть, но пообещал в любом случае выпустить фильм.