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Нейросеть ChatGPT ставит диагнозы лучше настоящих врачей — исследование

Нейросеть ChatGPT ставит диагнозы лучше настоящих врачей — исследование
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Доктор Адам Родман из медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне провёл исследование, которое показало, что ИИ-бот ChatGPT способен правильно определить болезнь — и делает это лучше реальных врачей.

Изначально автор исследования планировал помочь коллегам в постановке диагноза, однако использование нейросети повысило результаты врачей только на 2%, с 74% до 76%. Специалисты не прислушивались к советам ChatGPT и пользовались чат-ботом исключительно как поисковиком для дополнительной информации.

В то же время сам ChatGPT, изучив истории болезни, показал лучший результат с большим отрывом — диагноз нейросети был точен в 90% случаев. Доктор Родман подчёркивает, что использовал новые случаи в практике, поэтому ChatGPT не мог обучаться на подобных сценариях ранее.

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