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В S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли стену из меню первой части игры

В S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли стену из меню первой части игры
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Игроки нашли в S.T.A.L.K.E.R. 2 локацию с кирпичной стеной, которую можно было увидеть в первой части игровой серии. Скриншот опубликовал в соцсети X пользователь под ником _teitokuma.

Стенку с надписью «Зона не отпускает» можно обнаружить в руинах к северу от недостроенного реактора №6.

Фото: _teitokuma в X

Фото: _teitokuma

Ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили, что продажи шутера превысили 1 млн копий спустя два дня после релиза. На текущий момент релиз получил 77 баллов на платформе Opencritic — в основном рецензенты жаловались на плохое техническое состояние игры, некоторые из них также отмечали проблемы со стрельбой и освещением.

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