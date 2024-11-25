Когда начнётся осенняя распродажа в Steam

Осенняя распродажа в Steam начнётся 27 ноября в 21:00 мск и продлится до 4 декабря. В течение недели на скидках окажутся тысячи самых разных игр: от крупных блокбастеров до небольших релизов независимых разработчиков…

Наверняка первые скидки получат даже самые громкие свежие хиты, среди которых могут оказаться Call of Duty: Black Ops 6, Silent Hill 2, Metaphor: ReFantazio, Sonic x Shadow Generations, Dragon Age: The Veilguard и другие.

Это будет последняя крупная распродажа 2024 года перед началом самой масштабной — зимней, которая продлится целых две недели: с 19 декабря по 2 января.

Вы уже знаете, что планируете покупать на распродаже? Расскажите, скидки на какие игры ожидаете увидеть, чтобы пополнить ими свою цифровую библиотеку?