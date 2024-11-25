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Relog будет освещать топ-турнир BLAST Slam 1 по «Доте» на русском языке

Турнирный оператор Relog Media организует русскоязычную трансляцию топ-турнира Blast Slam 1 по Dota 2.

На новой серии престижных ивентов по «Доте» будет работать новая студия освещения, куда войдут уже знакомые представители киберспортивного сообщества дисциплины.

Список русскоязычных талантов BLAST Slam по «Доте»:

Ведущие

Даниил Jay_TB Рогачёв;

Владимир EZH1K Георгиевский.

Аналитики

Иван VANSKOR Скороход;

Илья Lil Ильюк;

Владислав Petush Козловский;

Дмитрий Inmate Филинов.

Комментаторы

Ян DedOk Кордияк;

Владимир gexsun Петряев;

Максим STARBOY Фомин;

Дарья Eiritel Морозова;

Артур aferaTV Аферин;

Мария mash1nkaaa Ганелина.

Также матчи ивента будут показывать стримеры сообщества, среди которых есть Владимир PGG Аносов, Владимир Rodjer Никогосян, игрок PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин и другие.

Чемпионат BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.