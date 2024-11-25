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Relog будет освещать топ-турнир BLAST Slam 1 по «Доте» на русском языке

Relog будет освещать топ-турнир BLAST Slam 1 по «Доте» на русском языке
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Турнирный оператор Relog Media организует русскоязычную трансляцию топ-турнира Blast Slam 1 по Dota 2.

На новой серии престижных ивентов по «Доте» будет работать новая студия освещения, куда войдут уже знакомые представители киберспортивного сообщества дисциплины.

Список русскоязычных талантов BLAST Slam по «Доте»:

Ведущие

  • Даниил Jay_TB Рогачёв;
  • Владимир EZH1K Георгиевский.

Аналитики

  • Иван VANSKOR Скороход;
  • Илья Lil Ильюк;
  • Владислав Petush Козловский;
  • Дмитрий Inmate Филинов.

Комментаторы

  • Ян DedOk Кордияк;
  • Владимир gexsun Петряев;
  • Максим STARBOY Фомин;
  • Дарья Eiritel Морозова;
  • Артур aferaTV Аферин;
  • Мария mash1nkaaa Ганелина.

Также матчи ивента будут показывать стримеры сообщества, среди которых есть Владимир PGG Аносов, Владимир Rodjer Никогосян, игрок PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин и другие.

Чемпионат BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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