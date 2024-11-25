Relog будет освещать топ-турнир BLAST Slam 1 по «Доте» на русском языке

Турнирный оператор Relog Media организует русскоязычную трансляцию топ-турнира Blast Slam 1 по Dota 2.
На новой серии престижных ивентов по «Доте» будет работать новая студия освещения, куда войдут уже знакомые представители киберспортивного сообщества дисциплины.
Список русскоязычных талантов BLAST Slam по «Доте»:
Ведущие
- Даниил Jay_TB Рогачёв;
- Владимир EZH1K Георгиевский.
Аналитики
- Иван VANSKOR Скороход;
- Илья Lil Ильюк;
- Владислав Petush Козловский;
- Дмитрий Inmate Филинов.
Комментаторы
- Ян DedOk Кордияк;
- Владимир gexsun Петряев;
- Максим STARBOY Фомин;
- Дарья Eiritel Морозова;
- Артур aferaTV Аферин;
- Мария mash1nkaaa Ганелина.
Также матчи ивента будут показывать стримеры сообщества, среди которых есть Владимир PGG Аносов, Владимир Rodjer Никогосян, игрок PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин и другие.
Чемпионат BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования десять команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.