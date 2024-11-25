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Режиссёр «Одиноких волков» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни рассказал, почему хочет, но не будет снимать вторую часть

Режиссёр «Одиноких волков» рассказал, почему хочет, но не будет снимать вторую часть
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Известный режиссёр Джон Уоттс раскрыл причину, по которой Apple отменила продолжение фильма «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни.

Постановщик отметил, что в Apple с восторгом приняли первую часть и тут же попросили его взяться за сиквел. Однако после это продюсеры без обсуждения с Уоттсом решили не выпускать фильм в широкий кинопрокат, а сделать релиз только в онлайне.

Мне об этом сообщили меньше чем за неделю до официального анонса. Я был шокирован и попросил не включать в новость информацию о том, что я работаю над продолжением. Они проигнорировали мою просьбу и всё равно объявили об этом в своём пресс-релизе. Поэтому я просто вернул деньги, которые они дали мне на продолжение.
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Уоттс с сожалением говорит, что был бы рад снять продолжение, но из-за отношения с продюсерами он сам отменил работу над »Одинокими волками 2».

Мне понравилось работать с Брэдом и Джорджем (а также со всеми остальными), и я с радостью сделал бы это снова. Но правда в том, что Apple не отменяла продолжение «Волков» — это сделала я, потому что больше не доверяю им как творческим партнёрам

Мировая премьера «Одиноких волков» состоялась в сервисе Apple TV+ 27 сентября. Фильм рассказывал о двух одиночках-чистильщиках, которым поневоле приходится действовать сообща, чтобы выбраться из опасной передряги.

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