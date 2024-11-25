Вышел тизер Beast Games — реалити-шоу от MrBeast с призовыми в $ 5 млн

Онлайн-кинотеатр Amazon выпустил первый тизер Beast Games — нового реалити-шоу самого популярного блогера в мире Джимми MrBeast Дональдсона. Премьера сериала состоится 19 декабря в сервисе Prime Video, в это же время два дебютных эпизода выйдут и на YouTube-канале ведущего.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime Video UK & IE. Права на видео принадлежат Amazon.

Beast Games — один из крупнейших проектов блогера MrBeast, выполненный совместно с Amazon. Реалити-шоу описывают как вариацию «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн.

Сколько эпизодов войдёт в первый сезон шоу, пока неизвестно. Как ранее сообщал MrBeast, цель выхода сериала — показать другим блогерам, что создатели контента могут стать успешными не только на YouTube, но и на других платформах.