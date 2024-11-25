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Начались съёмки пятого и последнего сезона «Пацанов»

Начались съёмки пятого и последнего сезона «Пацанов»
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Режиссёр Эрик Крипке сообщил о старте съёмочного процесса пятого сезона сериала «Пацаны» — предполагается, что он станет грандиозным финалом супергеройского шоу.

Один. Последний. Заезд.

Фото: Эрик Крипке в X

Ранее один из актёров «Пацанов» Лаз Алонсо опубликовал в соцсетях фото с партнёрами по съёмочной площадке. Большая компания собралась на ужин по случаю начала работы над новыми сериями.

Ожидается, что съёмки пятого сезона «Пацанов» продлятся примерно полгода, до весны следующего года. Знаменитое шоу о супергероях вернётся на экраны приблизительно летом 2026-го — уже после выхода второго сезона спин-оффа «Поколение Ви».

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