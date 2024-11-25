Стал известен посев команд на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

Турнирный оператор Perfect World анонсировал посев команд на топ-турнире Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Распределение команд было основано на официальном рейтинге Valve, несмотря на то что изначально был заявлен посев составов по результатам RMR-ивентов.

Первые матчи открывающей стадии:

FURIA Esports (Бразилия) — GamerLegion (Европа);

Virtus.pro (Россия) — MIBR (Бразилия);

— MIBR (Бразилия); Team Liquid (Северная Америка) — Cloud9 (Россия) ;

; Complexity Gaming (США) — FlyQuest (Австралия);

BIG (Германия) — Passion UA (Украина);

Fnatic (Европа) — Wildcard (Северная Америка);

The MongolZ (Монголия) — Rare Atom (Китай);

paiN Gaming (Бразилия) — Imperial Esports (Бразилия).

Участники второй стадии:

G2 Esports (Европа);

Natus Vincere (Украина);

Team Vitality (Европа);

Team Spirit (Россия) ;

; MOUZ (Европа);

FaZe Clan (Европа);

HEROIC (Европа);

3DMAX (Фрация).

Шанхайский мэйджор по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.