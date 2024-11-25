Стал известен посев команд на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2
Турнирный оператор Perfect World анонсировал посев команд на топ-турнире Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.
Распределение команд было основано на официальном рейтинге Valve, несмотря на то что изначально был заявлен посев составов по результатам RMR-ивентов.
Первые матчи открывающей стадии:
- FURIA Esports (Бразилия) — GamerLegion (Европа);
- Virtus.pro (Россия) — MIBR (Бразилия);
- Team Liquid (Северная Америка) — Cloud9 (Россия);
- Complexity Gaming (США) — FlyQuest (Австралия);
- BIG (Германия) — Passion UA (Украина);
- Fnatic (Европа) — Wildcard (Северная Америка);
- The MongolZ (Монголия) — Rare Atom (Китай);
- paiN Gaming (Бразилия) — Imperial Esports (Бразилия).
Участники второй стадии:
- G2 Esports (Европа);
- Natus Vincere (Украина);
- Team Vitality (Европа);
- Team Spirit (Россия);
- MOUZ (Европа);
- FaZe Clan (Европа);
- HEROIC (Европа);
- 3DMAX (Фрация).
Шанхайский мэйджор по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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