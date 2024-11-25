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Стал известен посев команд на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2

Стал известен посев команд на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2
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Турнирный оператор Perfect World анонсировал посев команд на топ-турнире Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Распределение команд было основано на официальном рейтинге Valve, несмотря на то что изначально был заявлен посев составов по результатам RMR-ивентов.

Первые матчи открывающей стадии:

  • FURIA Esports (Бразилия) — GamerLegion (Европа);
  • Virtus.pro (Россия) — MIBR (Бразилия);
  • Team Liquid (Северная Америка) — Cloud9 (Россия);
  • Complexity Gaming (США) — FlyQuest (Австралия);
  • BIG (Германия) — Passion UA (Украина);
  • Fnatic (Европа) — Wildcard (Северная Америка);
  • The MongolZ (Монголия) — Rare Atom (Китай);
  • paiN Gaming (Бразилия) — Imperial Esports (Бразилия).

Участники второй стадии:

  • G2 Esports (Европа);
  • Natus Vincere (Украина);
  • Team Vitality (Европа);
  • Team Spirit (Россия);
  • MOUZ (Европа);
  • FaZe Clan (Европа);
  • HEROIC (Европа);
  • 3DMAX (Фрация).

Шанхайский мэйджор по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 ноября по 15 декабря. В рамках соревнования 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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